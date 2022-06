Côte-d'Or : une enquête est ouverte par le parquet après l'incendie de forêt de Selongey

Tout près de Selongey, les pompiers de Côte-d'Or s'activent depuis ce dimanche suite à un incendie d'une ampleur inédite qui a détruit une cinquantaine d'hectares de forêt et de broussailles. Au plus fort de cet épisode, 143 soldats du feu ont été mobilisés sur place, avec des renforts de départements voisins de la Haute Saône, la Haute Marne, le Doubs, l'Aube et de l'Yonne.

L'incendie a été fixé ce lundi midi mais il restait trois foyers de "souches" d'arbre à éteindre. Les personnels venus hors de la Côte-d'Or ont pu regagner leurs départements respectifs, la suite des opérations étant confiée au sapeurs pompiers de Côte-d'Or. Le drone des pompiers de Côte-d'Or est notamment utilisé pour vérifier qu'il n'y a aucun nouveau départ de feu.

Le poste de commandement des pompiers de Côte-d'Or installé à Selongey © Radio France - Thomas Nougaillon

Une situation propices aux incendies

Cet incendie est intervenu alors que la Côte-d'Or était placée en vigilance orange canicule et alors que le SDIS 21 avait lancé des appels à la prudence en raison de forts risques de départs de feu. Il faut dire que la veille, le département a déjà connu plusieurs incendies dans des champs et dans un bois près de Gomméville, à Mussy-sur-Seine dans l'Aude. Un épisode qui a mobilisé une cinquantaine de pompiers de Côte-d'Or appelés en renfort.

Une enquête ouverte par le parquet de Dijon

Le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch s'est rendu sur place ce lundi. Il demande l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'éventuelle origine du sinistre. Elle est confiée aux gendarmes d'Is-sur-Tille et de Selongey. A ce stade, aucune piste n'est privilégiée. "Ni la piste criminelle ou bien accidentelle du mégot de cigarette jeté d'une portière n'est écartée" explique le procureur.