Côte-d'Or : une femme de 60 ans meurt noyée au Lac de Panthier

Une femme de 60 ans est morte noyée, samedi 4 juillet 2020, au Lac de Panthier (Côte-d'Or). Peu avant 16 heures, elle part se baigner, et "coule à pic" à une dizaine de mètres du bord, selon le récit des pompiers à France Bleu Bourgogne. Un quinzaine de pompiers arrivent sur place, accompagnés du Samu - et de leur hélicoptère - et des gendarmes. Finalement, après quelques minutes, les plongeurs réussissent à trouver la sexagénaire dans l'eau et à la ramener sur le bord. Vers 17h30, le Samu a tenté de la réanimer, sans succès. La femme a été déclarée morte sur place.