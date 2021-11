Côte-d'Or : une femme tuée dans une violente collision à Painblanc

Une violente collision entre deux voitures s'est soldée par la mort d'une femme de 61 ans et deux blessés ce mercredi 3 novembre à Painblanc (Côte-d'Or), entre Nuits-Saint-Georges et Arnay-le-Duc. Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital de Beaune. La collision s'est produite au croisement de la route départementale 970 et la départementale 115B. Une douzaine de sapeurs pompiers des Centres de Secours de Bligny, Beaune et Pouilly sont intervenus sur les lieux de l'accident.

C'est à ce croisement qu'a eu lieu l'accident © Radio France - Google Maps