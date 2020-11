Côte-d'Or : une prise d'otage sur fond de trafic de drogue, deux interpellations

Une affaire de prise d'otage en Côte-d'Or, révélée vendredi 20 novembre 2020. Une semaine plus tôt, vendredi 13 novembre, la gendarmerie de Mirebeau-sur-Bèze est alertée : un homme a été enlevé, il est retenu depuis la veille par plusieurs personnes. Les ravisseurs demandent même une rançon de 7000 euros pour le libérer. Les enquêteurs, aidés par le GIGN, la section aérienne et le groupe cynophile, décident de leur tendre un piège en leur donnant rendez-vous à Arc-sur-Tille. Cela fonctionne : les kidnappeurs se présentent avec l'otage, ils sont alors interpellés, l'otage lui est libéré.

Une histoire de trafic de drogue

L'enquête "met en lumière une affaire de possible criminalité organisée sur fond de trafic de produits stupéfiants", indique le Parquet de Dijon. Des perquisitions ont lieu à Chevigny-Saint-Sauveur et à Saint-Appolinaire. Les enquêteurs découvrent alors plus de 20.000 euros en liquide, des armes dont un fusil à pompe, des cagoules et plusieurs dizaines de téléphones portable. Au total, dans cette affaire, deux personnes sont mises en examen et placées en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire "pour enlèvement et séquestration en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs et extorsion en bande organisée".