Côte-d'Or : une sexagénaire condamnée pour abus de faiblesse sur personnes âgées

Une femme d'une soixantaine d'années a été condamnée ce mardi 7 avril à Dijon pour abus de faiblesse sur un couple de personnes âgées. Elle écope de 12 mois de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve de 2 ans et devra payer 3000 euros à la vieille dame, qui est atteinte d'Alzheimer.

La prévenue était une sorte d'aide à domicile, mais elle a profité des largesses du vieux monsieur, décédé depuis les faits. Elle a bien encaissé des chèques d'une valeur de 31 000 euros en l'espace de six mois. Devant la Cour, elle reconnait même avoir parfois signé elle-même les chèques. Et comme cela marchait, elle s'est aussi acheté des vêtements avec la carte bleue du couple.

Où est le problème ?

La prévenue appelée à témoigner à la barre a explique ne pas voir pas où il y a problème, car confie t'elle, "j'étais sa chouchoute, il disait toujours mes sous, c'est tes sous, il me trouvait méritante, il était content que je m'occupe de sa femme."

La prévenue dit avoir rencontré le vieux monsieur par hasard. Sa femme était très malade, il avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper et elle a accepté, bénévolement au départ et puis elle touche 200 euros par semaines, en plus donc des nombreux cadeaux. C'est la tutrice légale qui donne l'alerte quand elle voit les dépenses qui ne correspondent pas au train de vie du couple. Les voisins estiment que le vieux monsieur est un fou, qu'il n'a pas toute sa tête . "Moi, il ne m'a jamais paru dément!" rétorque- t-elle , " et je ne suis pas en tort du tout " . Le tribunal n'a pas été du même avis !