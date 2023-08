Côte-d'Or : une trentaine de personnes évacuées après un début d'incendie dans un foyer à Auxonne

L'alarme incendie a résonné vers 5h30 ce lundi 21 août dans le foyer de l'Adepei 21 situé route de Chevigny à Auxonne. A l'arrivée des secours, 32 résidents de ce foyers pour adultes handicapés et deux personnels ont été évacués de l'établissement.

De la fumée était présente dans les combles. Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé sans faire de victime ni de dégâts importants. Ce début d'incendie a mobilisé 19 sapeurs pompiers d'Auxonne et de Genlis, ainsi que deux fourgons incendie, une échelle aérienne et une ambulance, le tout coordonné par un moyen de commandement mis en place par les pompiers. On ignore l'origine du sinistre.