Côte-d'Or : une vingtaine de signalements d'élus agressés en 2021

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annoncera dans les prochains jours un plan pour lutter contre les agressions d'élus, en hausse en 2021 en France, comme en Côte-d'Or, où le président de l'association des maires Ludovic Rochette évoque un climat "tendu" avec la population.

France bleu bourgogne : L'Association des maires de France a mis en place des mesures pour se prémunir de ces violences, avec par exemple un observatoire des agressions envers les élus. Il consiste en quoi cet observatoire ?

Ludovic Rochette : Il consiste à avoir déjà des statistiques. Si le ministre peut sortir des statistiques, c'est que l'Etat et les associations d'élus ont mis en place des dispositifs. Vous remarquerez que ce sont les premières statistiques qui sortent précise, avec des chiffres quand même assez impressionnant. Auparavant, on avait une impression un peu au doigt mouillé. Là, on voit que ce n'est pas un phénomène anecdotique. C'est sûrement un phénomène, malheureusement, à l'image de la violence qui croît dans notre société. Mais c'est un fait avéré.

Quand vous parlez de statistiques, ça veut dire que vous comptez répertorier toutes ces agressions ?

On a des signalements qui sont à l'échelle départementale, une vingtaine de signalements pour la Côte d'Or. Et puis, on a un travail au niveau national. Maintenant, c'est bien de savoir ce qui s'est passé. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut y remédier. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ces agressions. La justice, je pense, a enfin compris qu'il fallait avoir une réponse qui soit ferme, mais ce n'est pas forcément suffisant.

Est-ce que le phénomène augmente depuis les débats sur le pass vaccinal, en Côte d'Or ?

En tout cas, en Côte d'Or, on sent qu'il y a une tension. On sent d'ailleurs que les forces de l'ordre sont extrêmement vigilantes vis-à-vis des élus qui sont de plus en plus exposés. Après, vous savez, il y avait une expression qui disait que le maire était l'élu à portée de baffe. Ça nous faisait rire. Mais maintenant, c'est une réalité. Ça ne fait plus du tout rire. Et les élus doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ces situations.

Vous proposez des formations avec cet observatoire, ça se passe comment ?

Ce sont des formations avec les négociateurs du GIGN pour aider les élus à savoir comment se comporter lors d'une situation de tension. Pour essayer de ne pas envenimer la situation, c'est une formation qui est nécessaire, par contre, face à la bêtise humaine, on pourra faire toutes les formations, ce sera quand même difficile de les juguler. Il y a aussi un protocole avec le procureur de la République. On a mis en place des dispositifs, par exemple une boîte mail dédiée pour que l'élu puisse signaler directement ce qui s'est passé, puis signaler aussi des agressions sur sa commune. Et puis, c'est un point régulier entre l'Association des maires et le procureur. En fin de compte, c'est un arsenal. Ce n'est pas forcément un beau terme, pour permettre, je répète que l'élu ne se sente pas seul lorsqu'il est victime d'une agression, tout en respectant le principe de base qui est que l'élu n'est pas au-dessus des lois. Par contre, il faut le protéger.

Speaker 2: Est ce que les élus en profitent? Est ce qu'ils sont nombreux à les suivre

Speaker 3: alors que d'autres ont à 698 maires? L'année dernière, on a formé son maire. C'est la formation la plus demandée actuellement par les élus. La situation sanitaire en début 2022 nous malheureusement rend difficile ces formations. Une formation? Sur eux, sur les agressions, c'est un peu compliqué. Donc on attend quelques semaines pour que la situation sanitaire redevienne à peu près normale, pour qu'on puisse reprendre ces formations. On en a. On peut en faire toute l'année tant la demande est forte.