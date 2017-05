Côte-d'Or : une voiture de gendarmerie impliquée dans un accident

Une collision entre deux voitures s'est produite à un croisement ce mardi matin sur la commune de Gemeaux. Un gendarme de 35 ans est légèrement blessé. Dans l'autre voiture, un homme a du être désincarcéré. Il est gravement blessé.

La collision s'est produite ce mardi matin au croisement entre les routes départementales 974 et 28M à Gemeaux entre Spoy et Is-sur-Tille. Dans le choc, très violent, un gendarme de 35 ans a été légèrement blessé et évacué vers le CHU de Dijon. Dans l'autre véhicule, un homme de 40 ans a du être désincarcéré par les pompiers. Il a été évacué en état d'urgence absolue.