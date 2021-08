Côte landaise : plus de 200 personnes sauvées de la noyade ces quatre derniers jours

Plus de 200 baigneurs ont été secourus dans l'océan depuis dimanche dans les Landes, selon un décompte des nageurs-sauveteurs CRS, un chiffre exceptionnellement élevé. C'est dimanche (8 août) et lundi (9 août) que les interventions ont été les plus nombreuses, en raison d'un océan particulièrement dangereux ces jours-là. Les sauveteurs doivent gérer un afflux très important d'estivants sur les plages depuis quelques jours en raison du beau temps. Si les baigneurs ont plutôt boudé l'océan en juillet en raison de la météo maussade, ils sont très nombreux sur les plages depuis le début du mois d'août.

Parmi les interventions marquantes : un hélitreuillage lundi à Vieux-Boucau pour sauver une surfeuse et un bodysurfeur ainsi que les deux sauveteurs venus les aider.

Le lendemain, mardi, c'est un homme de 72 ans que les CRS ont secouru à Messanges (Landes). Originaire de la Loire, il s'est retrouvé à 100 mètres du rivage, en très grande difficulté et commençait à couler. Les sauveteurs sont intervenus et l'ont ramené sur le rivage. Il était en stade 3 de noyade, c'est à dire qu'il avait inhalé une grande quantité d’eau et se trouvait dans un état comateux. Il a dû être placé sous oxygène.

Appel à la prudence face aux dangers de l'océan

Ce sont souvent des baigneurs "inconscients du danger" qui se retrouvent en difficulté note le capitaine Pascal Gensous, responsable du dispositif CRS/MNS dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Il rappelle qu'afin de limiter au maximum le risque de noyade il faut se baigner en zone surveillée, matérialisée par deux flammes bleues, près desquelles se trouvent des maîtres-nageurs sauveteurs.

"Nous encourageons également chaque personne à passer nous voir dans les postes de secours afin d'obtenir tous les renseignements sur les dangers de l'océan et les bonnes pratiques à suivre sur la plage" précise le capitaine Pascal Gensous.