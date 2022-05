Côtes d'Armor : 17 jeunes coureurs blessés lors d'une course cycliste à Dolo

C'est une chute dans le peloton qui est à l'origine de cet important accident. Ce dimanche, à Dolo (qui a fusionné avec la commune de Jugon-les-Lacs), 17 jeunes coureurs ont été blessés lors de la course cycliste Arguenon-Vallée Verte, a appris France Bleu Armorique de sources concordantes.

L'une des victimes, considérée blessée grave par les secours et touchée au fémur a été transportée à l'hôpital, indique la préfecture des Côtes-d'Armor. Le Plan Novi, pour Nombreuses Victimes a été déclenché et une quarantaine de sapeurs-pompiers mobilisés. Le sous-prefet de Dinan s'est rendu sur place.

La course, à laquelle participaient environ 160 jeunes de 16 à 18 ans a elle été interrompue, confirme le maire de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle, Eric Moisan. "Le départ de la course a été donné vers 14 heures. Au kilomètre cinq, à l'abord d'une descente sur une route départementale, une chute s'est produite dans le peloton et a impliqué plusieurs plusieurs coureurs dans la chute", détaille l'élu. "C'est une course importante, une Fédérale Juniors avec des jeunes qui ont tous envie d'en découdre, avec pour certains un intérêt au niveau d'un classement régional."

