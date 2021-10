Côtes d'Armor : 400 fêtards réunis à une free-party près de Lamballe

Une rave party a réuni quelques 400 fêtards ce weekend à La Poterie, près de Lamballe (Côtes d'Armor), sur un terrain près du parc éolien. Les gendarmes ont été prévenus ce dimanche matin. Dans l'après-midi, les participants commençaient à évacuer les lieux et le son était coupé. Les forces de l'ordre n'ont pas saisi de matériel, mais sont présentes pour organiser des contrôles et des dépistages d'alcoolémie et de drogue.

Un autre rassemblement, sur un terrain privé, a eu lieu à Saint-Martin-des-Près. Environ 200 personnes y ont participé, avec l'accord du propriétaire du terrain.