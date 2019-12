Côtes-d'Armor : à Plémet, le radar tourelle une nouvelle fois scié

Plémet, France

Contrairement au roseau, le radar tourelle de Plémet dans les Côtes-d'Armor semble plier, et rompre. Mais ce n'est pas à cause du vent que ce radar dernière génération, censé être plus résistant, se retrouve à terre, mais à cause d'un acte de vandalisme dont il a déjà été "victime" il y a quelques semaines, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, quelques jours après son installation.

Ce sont les gendarmes qui ont été informés ce dimanche 15 décembre que ce radar-tourelle situé sur la N164 était une nouvelle fois hors service, scié à sa base comme la dernière fois. Une enquête a été ouverte, en attendant l'appareil de contrôle de vitesse n'est plus opérationnel.

Déjà fin octobre un autre radar tourelle neuf, celui de Plouvara, toujours dans les Côtes-d'Armor, avait été vandalisé.