Côtes d'Armor : appel à témoin après le très grave accident d'une cycliste

Les gendarmes des Côtes-d'Armor tentent de comprendre ce qui s'est passé ce jeudi 13 mai entre sur la voie communale 1 entre Tréméloir et Pordic. Ils lancent un appel à témoin après l'accident d'une cycliste de 56 ans entre 18 heures 30 et 19 heures. Elle circulait à vélo avec son compagnon sur le chemin mais il a été plus rapide. Arrivé avant elle à leur domicile de Pordic, il s'aperçoit qu'elle ne le suit pas et l'appelle. C'est alors qu'un témoin lui indique qu'elle a fait une chute.

L'hypothèse d'un choc écarté

Son compagnon l'a découverte inconsciente sur le sol avec de graves blessures à la tête. Elle a du être placée en coma artificiel et son pronostic vital est engagé. L'hypothèse d'un choc avec un véhicule ou un obstacle est écartée mais les gendarmes tentent de comprendre ce qui s'est passé. Si vous avez été témoin de l'accident ou si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Binic-Etables Sur Mer au 02.96.70.61.24