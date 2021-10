Côtes-d'Armor : arrêté sous l'emprise de stupéfiants, il regardait un dessin animé en conduisant

Vendredi 22 octobre, un jeune conducteur a été interpellé au volant de sa voiture en train de regarder un dessin animé et alors qu'il avait pris de la drogue. Les gendarmes lui ont retiré son permis sur le champ. Il est convoqué devant la justice.

Le jeune homme conduisait avec des écouteurs sur les oreilles et regardait son téléphone portable. (illustration)

Un jeune conducteur a cumulé les infractions ce vendredi 22 octobre dans les Côtes d'Armor. A l'origine les gendarmes de la brigade motorisée d'Evran arrêtent ce jeune homme à Saint-Potan parce qu'il conduit avec des écouteurs sur les oreilles. En s'approchant du véhicule ils découvrent que le conducteur a posé son téléphone portable sur son tableau de bord et qu'il est en train de regarder un dessin animé.

Son permis probatoire annulé sur le champ

"Pour couronner le tout"comme l’écrivent les gendarmes sur leur page Facebook, un test de dépistage révèle que l'automobiliste a consommé du cannabis. Pour ces trois infractions il écope d'un retrait de 12 points et 90 euros d'amende (trois points pour les écouteurs, trois pour l'usage du téléphone portable et six pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants).

Le permis probatoire du jeune homme a été annulé sur le champ. Il sera prochainement convoqué devant le tribunal de Saint-Malo et risque jusqu'à 6.000 euros d'amende.