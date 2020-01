Côtes d'Armor : des tags contre les agriculteurs sur la cantine des écoles de Saint-Alban

Lamballe, France

La phrase est encore visible ce jeudi après-midi sur les murs de la cantine de Saint-Alban dans les Côtes d'Armor :

La FNSA empoisonne nos enfants

Elle a été taguée dans la nuit de mercredi à jeudi.

Même s'il manque un "E", on comprend que c'est la FNSEA, la Fédération Nationale des Exploitants Agricoles qui est visée par ce tag. "On ne tague pas une école, c'est lamentable", se désole Claire une maman. "En plus ici, tout est local, il n'y a pas de cuisine centrale, les enfants mangent des produits locaux", renchérit Cécile.

A Saint-Alban, le restaurant scolaire, géré par la municipalité, est le même pour l'école publique et l'école privée.

"Plus ça va, moins on veut voir les agriculteurs mais si les agriculteurs travaillent, c'est pour nourrir le monde, ce n'est pas pour empoisonner les enfants", réagit Jean-Paul, agriculteur à Saint-Alban.