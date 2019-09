Côtes d'Armor : deux femmes encerclées par les eaux avant même le début des grandes marées

Alors que les grandes marées n'ont pas encore commencé, deux femmes ont été piégées par la montée des eaux le jeudi 26 septembre à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor. Elles sont saines et sauves.

Saint-Quay-Portrieux, France

Les sauveteurs en mer de la SNSM et les pompiers ont sorti leur vedette et leur bateau semi-rigide le jeudi 26 septembre pour sauver deux femmes, une octogénaire et sa fille, bloquées par la marée dans les rochers de la plage de la Comtesse à Saint-Quay-Portrieux.

La plage de la Comtesse à Saint-Quay-Portrieux où deux femmes ont été isolées par les eaux le jeudi 26 septembre © Radio France - Johan Moison

Des interventions fréquentes

Heureusement plus de peur que de mal, les deux femmes sont saines et sauves mais la SNSM rappelle que c'est à chaque fois la même histoire. Lors des dernières grandes marées à la fin du mois d'août, les sauveteurs sont intervenus quatre fois en quatre jours, soit "pour récupérer des personnes bloquées par la marée" montante soit "pour prévenir des retardataires des dangers imminents" de la montée rapide des eaux. Certains pêcheurs à pied ou promeneurs ont même été "raccompagnés à la nage" jusqu'à la plage par les sauveteurs.

Neuf morts et 67 personnes isolées par les eaux depuis le début de l'année

Selon la préfecture des Côtes d'Armor, depuis début 2019 neuf personnes sont mortes sur le littoral Côtes d'Armor et 67 ont été isolées par la marée.

