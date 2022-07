Contrôlé en excès de vitesse sur la RN 12 dans les Côtes-d'Armor, un conducteur âgé de 24 ans a refusé de s'arrêter. Il a terminé sa course dans le fossé. Il avait son permis de conduire depuis un mois et roulait sans assurance.

Côtes-d'Armor : en excès de vitesse, le jeune conducteur refuse de s'arrêter et termine sa course au fossé

Les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Brieuc affichent un carton rouge pour ce jeune conducteur finistérien de 24 ans. Dimanche 10 juillet, alors qu'il circule à 161km/h sur la RN 12, à hauteur de l'aéroport de Trémuson, le jeune breton refuse de s'arrêter et accélère à la vue des gendarmes. Il emprunte la bande d'arrêt d'urgence près de la bretelle de sortie vers Châtelaudren. En raison de sa vitesse toujours excessive, il ne parvient pas à négocier son virage et termine sa course dans le talus.

Il venait de passer son permis de conduire

Titulaire du permis de conduire depuis seulement un mois, ce jeune conducteur a expliqué qu'il avait peur de perdre son permis. Il venait d'acheter sa voiture et roulait sans assurance. Sous à un test salivaire, le contrôle révèle par ailleurs qu'il avait consommé des stupéfiants avant de prendre le volant. Sa voiture, irréparable, finira à la casse. Le permis de conduire de ce jeune chauffard sera annulé. Il a d'ores et déjà été suspendu.