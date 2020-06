Côtes d'Armor : il manipule un petit obus avec un chalumeau, l'engin lui explose au visage

Les gendarmes de la brigade de Châtelaudren dans les Côtes d'Armor sont intervenus ce mardi 16 juin dans la matinée chez un homme blessé par l'explosion d'un petit obus de 10 centimètres.

L'homme, collectionneur de vieilles munitions depuis une trentaine d'années, a tenté de démonter l'engin explosif qui lui semblait sans danger. Et en utilisant un chalumeau pour retirer une pièce récalcitrante, l'engin lui a explosé au visage. Heureusement, plus de peur que de mal, l'homme a reçu seulement quelques éclats et s'en tire avec des blessures légères.

La gendarmerie en profite pour rappeler sur sa page Facebook la marche à suivre en cas de découverte d'un engin explosif.