Côtes-d'Armor : il volait des ordinateurs et des tablettes dans les écoles

Il avait volé des tablettes et des ordinateurs dans des écoles des Côtes-d'Armor, un jeune homme de 22 ans a été condamné à dix mois de prison ferme ce mardi 9 avril par le tribunal correctionnel de Saint-Malo. Le cambrioleur aurait frappé dans des écoles de Broons, Le Hinglé, Brusvilly et Saint-Carné entre février et mars dernier.

Le jeune homme a été confondu par les gendarmes de Dinan grâce aux traces ADN laissés sur les lieux de ses méfaits. Il a été condamné pour vols avec effraction et conduite en état d'ivresse car il comparaissait aussi pour avoir conduit après avoir bu.