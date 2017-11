Côtes-d'Armor : ivre, il entre dans un bar avec un fusil pour en découdre

Un homme armé d'un fusil a fait irruption dans un bar de Binic-Etables sur Mer, tout près de Saint-Brieuc. Les gendarmes passaient par là au bon moment...

Il est 1h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Les gendarmes de Plouha repèrent pendant une patrouille un homme armé d'un fusil qui pénètre dans un bar de la commune de Binic-Etables sur Mer, dans les Côtes-d'Armor. Les gendarmes sortent de leur voiture pour interpeller l'individu, qui ne s'oppose finalement pas aux gendarmes et jette ses armes au sol. Avec lui : un fusil et un revolver à grenaille.

D'autres armes retrouvées chez lui

Dans la foulée, les gendarmes perquisitionnent son domicile et trouvent deux autres fusils de chasse et des cartouches de différents calibres. Fortement alcoolisé, ce client du bar voulait en découdre après un différend survenu plus tôt dans la soirée avec une connaissance.