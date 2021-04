Côtes-d'Armor : déguisé en policier, il contrôle des automobilistes

Un costarmoricain d'une quarantaine d'années a été surpris, alors qu'il menait un contrôle routier en faisant croire aux automobilistes qu'il était policier. C'était ce jeudi 8 avril, à 19h, rue Botrel à Plérin, près de Saint-Brieuc. L'homme portait un brassard de policier, et une radio. Il a d'abord arrêté une conductrice, puis un second.

Confondu par un policier réserviste

Ce second automobiliste trouve bien étrange ce policier qui lui demande de s'arrêter et de contrôler sa voiture. Cet automobiliste est policier réserviste et il est en congés, mais il contacte vite ses collègues et indique la plaque d'immatriculation de la voiture du "faux policier". Rapidement identifié, l'homme est interpellé à son domicile à Pordic. Dans son logement, les fonctionnaires retrouvent également un véritable blouson de policier. Le quadragénaire, légèrement alcoolisé, est placé en garde à vue quelques heures. Il est ressorti libre ce vendredi 9 avril, avec une convocation au tribunal.