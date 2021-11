Côtes-d'Armor : l'appel à la prudence des pompiers, après de nombreux accidents dans la nuit

Soyez extrêmement prudents si vous devez prendre la route ce samedi matin, dans les Côtes-d'Armor. Les sapeurs-pompiers sont intervenus entre 23 heures et 6h30 à 11 reprises pour des accidents de la route, en raison de la météo, et des averses de grêle.

Les accidents, sans gravité, se sont produits surtout sur la nationale 12 et la nationale 176, notamment dans l'est, sur le secteur de Lamballe et Dinan, et puis à l'ouest, au niveau de Plounévez-Moëdec. Cinq blessés légers sont à déplorer.

Les quatre départements bretons sont en vigilance jaune aux vents violents ce samedi. Les rafales pourraient atteindre les 120 km/h sur les côtes de la Manche. Des grosses averses de pluie et de grésille sont prévues.