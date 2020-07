Côtes d'Armor : l'exhibitionniste récidiviste qui se masturbait sur une plage a été incarcéré

Le lundi 29 juin, un homme de 58 ans est surpris en train de se masturber devant un groupe de cinq adolescentes sur la plage de Roc'h Hir à Ploubazlanec près de Paimpol dans les Côtes d'Armor. Quelques minutes plus tard, il est interpellé par des gendarmes. Placé en garde à vue, il est ensuite conduit en prison en attendant d'être jugé dans le courant de ce mois de juillet.

Quelques jours plus tôt, ce même homme avait été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et obligation de soins après avoir été repéré en train de se masturber devant trois jeunes filles le 23 juin sur la même plage.