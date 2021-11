Côtes-d'Armor : le motard flashé à 170 km/h, au lieu des 80 autorisés

La sanction est sans appel : plus de permis, et la belle moto est immobilisée. Un motard a été flashé, dimanche après-midi, au plus du double de la vitesse autorisée, à hauteur de Ploubalay, dans les Côtes-d'Armor.

Le délinquant de la route circule alors sur la départementale 2, aux commandes d'une Yamaha 1000R1, quand les gendarmes voient apparaitre sur leur appareil 170 km/h, bien au-dessus donc des 80 en vigueur. Il est rapidement intercepté. Les militaires de la brigade motorisée d'Evran découvrent alors sa passagère, "légèrement vêtue", soulignent-ils, et sans "équipements adéquats pour sa sécurité", un "comportement inadapté et dangereux".