Côtes d'Armor : le passionné de tuning circulait avec un gyrophare bleu allumé

Plaintel, France

L'affaire remonte au 24 août 2018 à Plaintel dans les Côtes d'Armor.

Ce jour- là, un automobiliste appelle les gendarmes pour signaler une voiture suspecte qui, à première vue, ressemble à une voiture des forces de l'ordre. A première vue seulement. La voiture le double et le redouble avec un gyrophare bleu allumé mais visiblement le jeune conducteur, habillé en civil et accompagné d'une jeune femme, n'est ni gendarme, ni policier. Il s'agit en réalité d'un jeune passionné de tuning qui circule avec un gyrophare et des petites lumières bleues sur son coffre.

Condamné à 300 euros d'amende

Ce jeune homme âgé de 21 ans comparaissait, sans avocat, devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc ce mardi après-midi pour "usage public de véhicule pouvant créer une méprise avec ceux de la police". La présidente lui a expliqué qu'il avait évidemment "le droit d'aimer le tuning et de customiser sa voiture" mais que l'utilisation du gyrophare bleu était un dispositif réservé aux "véhicules d'intérêt général".

Il a été condamné à 300 euros d'amende.