Côtes-d'Armor : le pêcheur à pied porté disparu a été retrouvé mort

Côtes-d'Armor, France

Le pêcheur à pied, âgé de 63 ans, a été retrouvé mort mardi 29 octobre à hauteur des Salines à Matignon, située au fond de la baie de la Fresnaye, entre le Cap Frehel et Saint-Cast-le-Guildo. Il était porté disparu depuis lundi après-midi. Ce sont sa femme et sa fille qui l'ont retrouvé inanimé, face contre terre, sur la plage, aux alentours de 9h du matin.

Piégés dans la vase

L'alerte avait été donnée vers 16h30 au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS), à Plouarzel (Finistère). L'homme de 63 ans, atteint d'un handicap au bras, était accompagné de son frère âgé de 67 ans au moment de l'accident. Tous deux se trouvaient sur les rochers quand ils se sont fait surprendre par la marée et se sont envasés. Son frère s'en est sorti, réussissant à regagner la côte par ses propres moyens. Il a été retrouvé en état d'hypothermie.

Immédiatement, un important dispositif de secours avait été mis en place : deux hélicoptères, deux embarcations des sauveteurs en mer, deux bateaux de pompiers, des patrouilles de gendarmes et de pompiers également à terre. Selon la préfecture maritime "une des deux personnes en difficulté parvient à regagner la côte par ses propres moyens". Il s'agit du pêcheur le plus âgé. Son frère était resté introuvable. Après six heures de recherches, le dispositif avait été suspendu à 22h30 lundi soir.

Depuis le début de l'année neuf personnes sont mortes et 79 ont été piégées par les grandes marées dans les Côtes-d'Armor.