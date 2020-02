Côtes-d'Armor : les gendarmes cherchent des bénévoles pour retrouver un homme porté disparu

Trédaniel, France

Deux mois après sa disparition, les gendarmes des Côtes-d'Armor sont toujours à la recherche de Jean-Claude Lévêque. Cet homme de 62 ans, mince, mesurant 1,70 mètres a disparu le 18 décembre vers 20h. Il a quitté son domicile de Plessala près de Loudéac et depuis personne ne l'a revu. Au moment de sa disparition, l'homme aux cheveux bruns mi-longs et ondulés était vêtu d'un blouson noir, d'un pull gris ou vert et d'un jean bleu. Il portait des mocassins marrons.

Des recherches dans le secteur de Trédaniel

À ce jour, l'enquête n'a pas permis de le retrouver. Les gendarmes organisent donc une nouvelle opération de recherches ce mercredi 19 février et jeudi 20 février dans le secteur de Trédaniel. Les militaires ont besoin de bénévoles. Toutes les personnes souhaitant participer à cette opération sont invitées à se présenter à 9 heures devant la mairie de Trédaniel. "Les volontaires sont invités à se couvrir de vêtements chauds et à se munir d'un repas pour le midi," précise la gendarmerie des Côtes-d'Armor.

La gendarmerie demande à toute personne qui disposerait d’informations sur cet homme, de prévenir la brigade de Merdrignac au 02 96 28 46 17 ou de composer le 17.