Côtes d'Armor : plus d'un millier de personnes privées de chauffage et d'eau chaude après une fuite de gaz

Ploufragan, France

L'engin de chantier a percé la canalisation de gaz en début d'après-midi, en plein centre ville.

"On a vu la rue se vider, des pompiers, des policiers, un policier nous a dit qu'il y avait une fuite de gaz et effectivement on a entendu le bruit" - raconte Claudie qui tient un restaurant dans le centre de Ploufragan.

1200 clients privés de gaz

Le distributeur de gaz, GRDF a été obligé de couper l’alimentation du réseau d’une partie du centre-ville, 1200 clients concernés, plus d’eau chaude, plus de chauffage. "La salle du restaurant est grande et il n'y a pas de chauffage, le froid est vite tombé et si le gaz ne revient pas demain matin, il va falloir que je trouve une solution", poursuit Claudie qui s'inquiète pour le service de demain midi.

Situation guère agréable également pour les particuliers qui s'apprêtent à vivre une nuit bien fraîche alors que la température extérieure avoisine le zéro degré.

"Je n'ai plus de chauffage et je ne peux pas me faire à manger, demain matin ce sera douche froide, pas le choix !", sourit Mélodie.

"J'ai vu avec la mairie, un technicien doit passer vers 9 h sauf que je serai au travail, ça va être problématique".

Le foyer pour personnes âgées a été réalimenté

Le foyer d’Argoat, un Ephad avec 60 résidents, établissement prioritaire, a été réalimenté en gaz vers 20 h.

Début septembre, 700 élèves d'un collège de Ploufragan avaient été confinés suite à une fuite de gaz.