Côtes d'Armor : portes ouvertes dans une ferme où 200 vaches sont mortes mystérieusement

Allineuc, France

"J'ai décidé d'organiser des portes ouvertes pour éveiller les consciences", explique Stéphane Le Béchec qui a perdu 200 vaches en 3 ans dans son exploitation.

L'agriculteur a relevé des taux d’électricité anormalement élevés dans le sol et l'eau autour de chez lui et il est persuadé que ce courant électrique et les ondes électromagnétiques sont à l'origine de la mort de ses bêtes. Et il veut le faire savoir.

200 vaches sont mortes en 3 ans dans l'exploitation de Stéphane Le Béchec © Radio France - Johan Moison

Ecoutez - Ondes mortelles dans le pré, le reportage de Johan Moison Copier

Parmi, les personnes présentes ce vendredi dans la ferme, des spécialistes et des victimes comme Hélène Gense. Cette graphiste a quitté Paris "pour fuir les ondes". Diagnostiquée électrosensible, elle est désormais installée en Bretagne et ressemble... à une apicultrice. "Ce sont des tissus composés de maillages de cuivre et d'argent", explique Hélène. "Les faisceaux des téléphones portables ou des antennes sont stoppés par ce bouclier. _Sans ce bouclier, les ondes me font perdre le contrôle de mes pensées et de mes jambes_".

Hélène Gense avec sa tenue pour se protéger des ondes électromagnétiques © Radio France - Johan Moison

Ce samedi, Patrick Pilon, un éleveur sarthois qui a perdu 200.000 lapins en 4 ans viendra témoigner à Allineuc chez Stéphane Le Béchec. Une surmortalité qui serait due, là encore, aux ondes électromagnétiques...