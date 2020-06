Côtes d'Armor : sauvetage périlleux d'un parapentiste bloqué sur une falaise à Plérin

Ce mardi 2 juin, un parapentiste bloqué sur une falaise à Plérin dans les Côtes d'Armor a été récupéré sain et sauf par des pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. L'intervention a duré une heure et demie.

L'alerte est lancée à 13h30 ce mardi 2 juin lorsqu'un témoin aperçoit un parapentiste en difficulté sur une falaise surplombant la mer, entre la pointe du Roselier et Martin Plage à Plérin dans les Côtes d'Armor.

Une équipe du Grimp de Lannion a apporté un treuil électrique pour pouvoir remonter le parapentiste en difficulté © Radio France - Johan Moison

Trois policiers du commissariat de Saint-Brieuc et un dizaine de pompiers se rendent sur place, notamment une équipe du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp). "Le parapentiste est sain et sauf mais il est bloqué à 25 mètre en contrebas sur la falaise, il ne peut pas remonter par ses propres moyens", précise Cédric Collin du Service départemental d'incendie et de secours des Côtes d'Armor.

Pour remonter l'homme, les pompiers ont utilisé un treuil électrique acheminé sur place depuis Lannion (22). L'intervention a duré une heure et demie.

Le secteur de la pointe du Roselier est un endroit privilégié pour voler en parapente lorsque les vents sont orientés au Nord ou au Nord-Est comme en ce moment.