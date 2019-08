Côtes-d'Armor : six personnes légèrement blessées dans un carambolage sur la nationale 12

Un accident s'est produit ce mercredi après-midi dans les Côtes-d'Armor, à hauteur de Trémuson sur la nationale 12, dans le sens Brest - Rennes. Six personnes ont été légèrement blessées.

Un carambolage entre un poids-lourd, un camping-car et deux voitures ce mercredi après-midi à Trémuson

Trémuson, France

Cela aurait pu être bien plus grave. Six adultes ont été légèrement blessés ce mercredi après-midi dans un carambolage entre un poids-lourd, un camping-car et deux voitures. A l'arrivée des secours, le poids-lourd était couché sur la nationale 12.

L'accident a eu lieu dans les Côtes-d'Armor à Trémuson, au niveau de l'aéroport de Saint-Brieuc, dans le sens Brest - Rennes. La circulation sur la RN 12 a été coupée pendant une heure et demie ce mercredi. La voie est désormais rouverte aux véhicules.