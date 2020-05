Côtes d'Armor : un ado de 14 ans arrêté après l'incendie d'un garage et d'un café épicerie

Un adolescent âgé de 14 ans a avoué être l’auteur de l'incendie qui ravagé un garage et un café épicerie le 20 mai dernier à Trémeur dans les Côtes d'Armor. Le commerce était la propriété de la commune et faisait partie du projet de revitalisation et de rénovation du bourg