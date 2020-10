Côtes-d'Armor : Un adolescent de 17 ans retrouvé inanimé au bord de la route à Kerfot

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 heures du matin, une adolescent de 17 ans a été retrouvé inanimé, au bord de la départementale 7, à hauteur de Kerfot dans les Côtes-d'Armor. Il est gravement blessé.

C'est une voiture qui passait par là qui a vu l'adolescent et a appelé les gendarmes. La victime a été prise en charge par le SAMU et héliporté à l'hôpital de Brest. On ne connaît pas, pour le moment, les circonstances de ses blessures.