Côtes-d'Armor : un arbitre dépose plainte pour menaces de mort lors d'un match de football

Un arbitre a déposé plainte dimanche, dans les Côtes-d'Armor. Il assure avoir été menacé de mort et de violences par un joueur du Saint-Brieuc F0, lors d'une rencontre face au Quessoy US.

Un arbitre des Côtes-d'Armor a déposé plainte après un match de football amateur. Il raconte avoir été victime de menaces de mort et de violences dimanche, lors d'une rencontre entre le Quessoy US et le-Saint Brieuc FO (2ème division de district), de la part d'un joueur briochin. Le match, qui n'a pas été interrompu, s'est soldé par la victoire de Quessoy 3 à 0.

L'enquête, toujours en cours, est confiée à la gendarmerie de Moncontour et, pour le moment, le joueur mis en cause n'a pas été identifié et n'a donc pas pu être entendu.

Ces faits interviennent alors que début avril, un joueur de Ploumagoar a été frappé lors d'un match face à Tréméloir. L'auteur des coups a été condamné à six mois de prison ferme, et le club sanctionné en étant exclu du championnat.