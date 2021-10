Côtes-d'Armor : un bateau coule au large d’Étables, risque de pollution sur la côte

Un chalutier a sombré au large d'Etables-sur-mer (Côtes-d'Armor) ce lundi 11 octobre en milieu de journée. Les deux pêcheurs qui se trouvaient à bord ont pu être sauvés. Ils sont sains et saufs.

Il est aux alentours de 12h ce lundi 11 octobre lorsque le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Corsen est informé d'un incident à bord du chalutier Eole II immatriculé à Paimpol. A cause d'une rupture de vanne, le bateau, qui navigue à moins de quatre kilomètres de la côte, subit une importante voie d'eau et s'apprête à sombrer.

Un message d'alerte est envoyé aux navigateurs des alentours. Moins de 15 minutes plus tard, le navire de pêche L'Azur récupère les deux marins-pêcheurs sains et saufs. Le bateau s'enfonce dans la mer. Le Cross Corsen engage alors un semi-rigide de la SNSM de Saint-Quay-Portrieux sur place, ainsi qu'une vedette la SNSM d’Erquy.

Appel à la vigilance entre Binic et Plouha

La zone est sécurisée mais l’épave perd son gazole. Le chasseur de mines tripartite L’Aigle de la Marine nationale, qui patrouillait dans le secteur a donc été envoyé sur zone. Selon la préfecture des Côtes-d'Armor, il est possible que du carburant se dépose sur la côte entre la pointe de la Rognouze (Binic-Etables-sur-mer) et la pointe de Plouha.

La préfecture appelle à la vigilance pour les activités de baignade et de pêche à pied entre ces deux communes.