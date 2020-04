Côtes d'Armor : un corps "en état de décomposition avancée" découvert à Plessala

La découverte de ce corps "en état de décomposition avancée", selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, a eu lieu le mercredi 29 avril, dans l'après-midi, à Plessala, commune déléguée du Mené dans les Côtes d'Armor.

"L'identification du corps" est en cours précise le parquet qui ajoute qu'un scanner est prévu ce mercredi 30 avril.

Une autopsie sera pratiquée la semaine prochaine.

Un homme porté disparu depuis mi-décembre à Plessala

On se souvient que le 15 janvier dernier, la gendarmerie des Côtes d'Armor avait lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver un habitant de Plessala âgé de 62 ans et porté disparu depuis le 18 décembre 2019. Un mois, plus tard, ils avaient également cherché des bénévoles pour retrouver cet homme.