Côtes d'Armor : un couple meurt dans l'incendie de sa maison pendant la nuit de Noël à Plouha

Un couple est décédé dans un incendie de sa maison à Plouha (Côtes d'Armor), entre Paimpol et Saint-Brieuc dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 décembre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incendie et de la mort des deux habitants, âgés de plus de 70 ans.