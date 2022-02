Côtes-d'Armor : un homme de 76 ans dans un état grave après un choc frontal au sud de Dinan

Un choc frontal a fait trois blessés mercredi 2 février, vers 16h45, sur la départementale 766 à Caulnes, au sud de Dinan (Côtes-d'Armor). Un homme de 76 ans a été grièvement blessé, et deux femmes de 34 et 65 ans souffrent de blessures plus légères.