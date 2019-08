Côtes-d'Armor : un important incendie à l'usine de la société Sovipor à Merdrignac

Les pompiers luttent depuis 10h00 ce mardi 13 août contre un important incendie dans l'usine de la société Sovipor à Merdrignac (Côtes-d'Armor). A cause de l'épaisse fumée la RN164 est coupée dans les deux sens.

Merdrignac, France

Une cinquantaine de pompiers tentent de maîtriser ce mardi 13 août un important incendie à Merdrignac dans les Côtes-d'Armor dans l'usine agroalimentaire de la société Sovipor. Vers 10h00 le feu a pris dans les combles, heureusement l'usine était fermée pour maintenance. Seuls quatre agents d'entretien étaient sur place, ils ont pu s'enfuir, ils ne sont pas blessés.

Une trentaine de salariés risquent d'être au chômage technique ; 1000 mètres carrés sont touchés sur les 7000 mètres carrés de l’usine.

Les causes inconnues pour le moment

Selon les pompiers et la gendarmerie des bouteilles de gaz ont explosé, et de l'ammoniac ce serait dégagé dans les fumées. La RN164 qui passe à proximité a dû être coupée dans les deux sens. La circulation est déviée dans le centre-ville de Merdrignac dans le sens Rennes-Carhaix, et sur la D793 à Ménéac dans le sens Carhaix-Rennes.

On ne sait pas encore ce qui a provoqué l'incendie. Des membres de la préfecture sont également sur place.