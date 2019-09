Côtes-d'Armor : un jeune de 15 ans gravement blessé au guidon d'une mini-moto

Lantic, France

Les gendarmes de Plouha (Côtes-d'Armor) sont intervenus vers 18h samedi 07 septembre sur un accident impliquant une mini-moto et une voiture sur la RD4 au niveau de Lantic.

Un jeune de 15 ans conduisait le deux-roues dans un chemin forestier mais pour une raison inconnue il s'est déporté sur la route principale et a été percuté par un automobiliste qui circulait en direction de Plélo. Il ne portait pas de casque et son engin n'était ni homologué, ni assuré.

Gravement blessé, l'adolescent a été héliporté sur le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Plouha pour déterminer les circonstances précises de l'accident.

La gendarmerie des Cotes d Armor rappelle l'obligation du port du casque pour la conduite de tous deux-roues à moteur et invite tous les conducteurs à la plus grande prudence et au respect des règles de priorité.