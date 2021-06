Côtes-d'Armor : un jeune de 17 ans meurt après une chute de 12 mètres à Plougrescant

L'intervention des secours a duré près de deux heures dans cette zone difficile d'accès. Un jeune homme de 17 ans est mort samedi 26 juin vers 15h30 en tombant des rochers à Plougrescant au nord de Tréguier dans les Côtes-d'Armor. L'adolescent se promenait en haut de la falaise avec son amie et son père et a fait une chute de 12 mètres. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et il est décédé sur place. Des moyens importants ont été déployés pour accéder au pied de la falaise : l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 29 mais également des pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux.