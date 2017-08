Côtes-d'Armor : un résident de maison de retraite fugue pour un rendez-vous romantique

C'est une histoire croustillante. A Pléneuf Val-André, une jeune fille, paniquée, a appelé les secours pour son grand-père. Elle était venue le voir à la maison de retraite Les Jardins d'Arcadie, mais l'homme était introuvable. Le grand-père de 93 ans a fugué pour aller voir sa petite amie.

Comme tous les week-ends, la jeune fille vient rendre visite à son grand père. Il réside à la maison de retraite "Les Jardins d'Arcadie" à Pléneuf Val-André. Mais au moment d'entrer dans sa chambre, surprise, l'homme n'est plus là.

Branle-bas de combat dans l'établissement, tout le monde s'y met. Impossible de mettre la main sur lui. La famille appelle les gendarmes et donne une description très précise. Leur grand-père porte un jean, un gilet sans manche de couleur bleue, une casquette. Bref, des d'éléments très précis qui permettent de le retrouver rapidement.

Les gendarmes le retrouvent en quelques minutes, mais pas du tout où on l'attend. L'homme de 93 ans fait l'école buissonnière. Les secours le retrouvent en milieu d'après-midi, en pleine ville et en parfaite santé. Il coule un après-midi romantique à quelques mètres de là, avec sa petite amie. "Ils se promenaient dans le parc bras-dessus, bras-dessous" confirment les gendarmes. Plus de peur que de mal donc pour la famille, qui doit maintenant faire connaissance avec l'heureuse élue.