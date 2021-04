Côtes d'Armor : un trafic de drogue démantelé après la mort d'une femme par overdose

L'affaire remonte à octobre 2020, à Bégard, entre Lannion et Guingamp dans les Côtes d'Armor. Une jeune femme est retrouvée morte au domicile de l'un de ses voisin. L'autopsie révèlera qu'elle a succombé à une overdose. L'enquête est alors confiée aux gendarmes de Guingamp et Lannion.

Les enquêteurs mettent ensuite au jour un trafic de drogue dans le secteur de Lannion-Rospez, impliquant quatre dealers. Ce mardi, les gendarmes les interpellent et procèdent à une perquisition. Sur place, ils découvrent un peu plus de 200 grammes d’héroïne, 400 euros en liquide, une trentaine de grammes d’herbe de cannabis, une dizaine d’ecstasy ainsi que quelques grammes de cocaïne et de résine de cannabis.

Les quatre personnes interpellées sont présentées ce mercredi au parquet de Saint-Brieuc, pour une reconnaissance préalable de culpabilité.

La substitut du procureur de la République a requis à leur encontre des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 15 mois de prison dont 8 mois ferme. Deux d'entre elles ont été placées en détention pour leurs peines de prison ferme.