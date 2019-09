Côtes d'Armor : une dizaine de jeunes sur les voies ferrées, l'appel à la prudence de la gendarmerie

Dinan, France

Ce mardi midi, les gendarmes de Dinan interviennent pour évacuer un groupe d'une dizaine de jeunes qui déambulent sur les voies ferrées.

"Des jeunes inconscients du danger et des risques encourus", note la gendarmerie des Côtes d'Armor sur sa page Facebook. L'accès aux voies est évidemment interdit et très dangereux. "Un train roule vite : on ne le voit pas et on ne l'entend pas toujours arriver. Sa distance de freinage est très importante : il ne pourra pas vous éviter", précise le post.

La gendarmerie rappelle au passage que selon le code des transports : "Toute intrusion sur le domaine ferroviaire est illégale et passible d'une peine de 3 750€ et 6 mois d'emprisonnement".