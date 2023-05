Côtes-d'Armor : une Porsche Cayenne et des kilos de drogue saisis par la gendarmerie

Ce mardi 9 mai 2023, une vaste opération judiciaire a été menée par les gendarmes des Côtes-d'Armor sur les lieux d'un trafic de drogue que les autorités suivaient depuis plusieurs mois. Au total, plusieurs kilos de drogue ainsi que des armes et une Porsche Cayenne ont été saisis par la gendarmerie des Côtes-d'Armor. Ce vendredi 12 mai, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné six personnes pour trafic de stupéfiants.

Après intervention des forces de l'ordre, la saisie est importante : "plus de 78.000 euros, près de 3,5 kilos de résine de cannabis, un kilo d’herbe de cannabis, 800 grammes de cocaïne, 200 grammes de MDMA, 1.300 cachets d’ecstasy, cinq véhicules dont une Porsche Cayenne, quatre armes de poing et une carabine", explique le procureur de la République de Saint-Brieuc.

La saisie des gendarmes des Côtes d'Armor après une vaste opération © Radio France - Gendarmerie Côtes-d'Armor

Lors de cette vaste opération, 11 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Six d'entre elles ont reconnu les faits, ont donc été déférées devant le procureur de la République et "faisaient l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants". Âgés de 22 à 38 ans, les individus ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison ferme à 11 mois derrière les barreaux.

"La réussite de cette nouvelle opération témoigne de l'importance de l'engagement des services d'enquête du département sous l'autorité du parquet de Saint-Brieuc. Elle a permis de mener une action particulièrement efficace contre le trafic de stupéfiants dans les Côtes-d'Armor et ses auteurs", explique Nicolas Heitz, procureur de la République de Saint-Brieuc.