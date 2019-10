Grosse frayeur en fin de matinée ce lundi 28 octobre à Gilles-du-Mené dans les Côtes d'Armor. Une voiture conduite par une femme enceinte de six mois avec trois enfants à bord a fait plusieurs tonneaux. Ils s'en sortent indemnes.

Côtes d'Armor : une voiture fait plusieurs tonneaux avec une femme enceinte et trois enfants à bord

Saint-Gilles-du-Mène, France

L'accident a lieu vers 11 h 15 ce lundi 28 octobre à Saint-Gilles-du-Mené sur la commune du Mené dans les Côtes d'Armor. Une voiture mord le bas-côté de la route humide et fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser.

La conductrice est enceinte de six mois et il y a trois enfants à bord. Heureusement, plus de peur que de mal, tous les occupants du véhicules sont indemnes.

Ils ont été transportés vers le centre hospitalier de Pontivy dans le Morbihan pour des examens de contrôle.