Couëron : arrêt cardiaque en plein match, son coéquipier lui sauve la vie

"Je ne suis pas un héros, je suis juste le sauveur de Didier, ça s'arrête là". Quatre jours après les faits, Xavier explique qu'il a simplement fait "les gestes qu'on m'a appris et que je connais".

Vendredi soir vers 21 h 30, Couëron et Nort-sur-Erdre s'affrontent pour un match loisir. Tout à coup, un joueur nortais s'effondre. Didier, 50 ans, est inconscient et en arrêt cardio-ventilatoire au bout de quelques secondes. "J'ai très vite commencé le massage cardiaque", déclare Xavier, son coéquipier. Il est rapidement aidé par un joueur de Couëron, ancien pompier.

Pendant ce temps, les joueurs s'activent pour ramener le défibrillateur qui se trouve non loin du terrain. "J'ai posé les patchs tout en continuant le massage", raconte Xavier, 43 ans. Le défibrillateur donne les consignes : il faut choquer. Le premier choc permet une courte reprise de la ventilation. "Mais il est reparti en arrêt cardio-respiratoire", coupe Xavier.

Didier bientôt grand-père

Deux chocs supplémentaires sont nécessaires pour que Didier commence à nouveau à respirer, puis c'est ensuite le pouls qui est revenu. "On a massé une douzaine de minutes en tout", se rappelle Xavier. "Si on avait pas massé tout de suite, et si il n'y avait pas eu de défibrillateur à proximité, il y aurait sûrement eu plus de mal de fait."

À l'arrivée des pompiers et du SAMU, Didier a repris conscience. Il répond à des ordres simples, il arrive à serrer des mains. "Il était plutôt cohérent dans ses propos", se souvient Xavier. "Mais il ne se souvenait de rien." Transporté à l'hôpital Nord Laënnec à Saint-Herblain, Didier est aujourd'hui sous surveillance mais sur "la bonne voie" d'après son ami Xavier. "Didier m'a appelé samedi et dimanche pour me remercier." Xavier est soulagé qu'il aille mieux. "La vie va se poursuivre pour lui, et en plus il va devenir grand-père dans une quinzaine de jours !"

Vendredi soir, Xavier va revenir sur le terrain : "J'irai jouer, si je marque un but je lui dédicacerai." Si l'issue de l'événement avait été différente, Xavier assure qu'il n'aurait pas pu rejouer au football.