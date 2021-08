Couëron : il insulte des enfants et leur fonce dessus en voiture

La partie de foot a failli très mal se terminer, le week-end dernier à Couëron, près de Nantes. Il est 19h30, deux enfants et deux adolescents de 6, 9, 13 et 15 ans jouent au ballon, rue Francis Le Guillou, sous les fenêtre d'un homme de 52 ans. Il a bu et visiblement, le bruit l'énerve beaucoup. Alors il commence par insulter le petit groupe, des propos racistes. Puis il descend de son appartement. Il monte dans sa voiture et leur fonce dessus ! Heureusement, les enfants arrivent à l'éviter et à partir en courant. Mais l'homme ne s'arrête pas là : il passe la marche arrière et il recule. Il manque de peu une voisine, descendue, elle aussi, dans la rue.

Il n'a plus le droit d'aller à Couëron

Le gendarmes viennent l'arrêter avant de le placer en garde à vue. Il est toujours très énervé, il se débat et donne des coups de pied aux militaires. Il a été présenté à la justice ce lundi et placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être convoqué devant un officier de police judicaire en février prochain. D'ici là, il n'a plus le droit d'aller à Couëron et de conduire un véhicule à moteur. Il doit aussi suivre des soins.