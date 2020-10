"Coulibaly, les frères Kouachi, Merah avaient bien raison" : un orléanais condamné pour apologie du terrorisme

Un homme de 37 ans a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel d'Orléans pour apologie du terrorisme. Ce détenu de la prison de Saran, régulièrement hospitalisé en psychiatrie, avait affirmé en juin 2020 : "Amedy Coulibaly, les frères Kouachi et Mohammed Merah, ils avaient bien raison"

Un homme de 37 ans a été condamné à dix-huit mois de prison ferme, avec mandat de dépôt après l'audience, ce mercredi devant le tribunal judiciaire d'Orléans, pour apologie du terrorisme. Le 22 juin 2020, à l'infirmerie de la maison d'arrêt de Saran ce détenu, au casier judiciaire bien rempli, s’énerve et rumine : "nique la justice de ce pays. Amedy Coulibaly, les frères Kouachi et Mohammed Merah, ils avaient bien raison".

Un multirécidiviste

S’en suivent des menaces de morts et insultes envers trois surveillants pénitentiaires. C’est la troisième fois que cet homme qui purge une peine de trois ans de prison ferme (prononcée en 2018) pour agression sexuelle sur une mineure de 15 ans, comparait pour apologie du terrorisme. Son avocat décrit un individu "au profil instable" qui enchaîne les allers et retours entre la prison et l’hôpital psychiatrique.

"Je suis gravement malade", reconnait le prévenu. L’homme de 37 ans tente ensuite de se défendre en expliquant qu’il n’a pas vraiment tenu les propos qui lui sont reprochés et que "ces terroristes ont sali l’islam". "Ce que vous avez dit tombe sous le coup de la loi. Vous avez présenté le terrorisme sous un jour favorable", assène la procureure. Après délibération, la condamnation tombe : ce sera donc un an et demi de prison ferme, avec mandat de dépôt à l'issue de l'audience.