Coullons : une importante scierie est en flammes, 45 pompiers sont sur place

Coullons, France

Les pompiers ont été prévenus vers 6h, samedi matin : la scierie Tecsabois, située route de Saint-Florent, à Coullons, près de Gien est en flammes. L'incendie est important : 2 000m² de bois sont en train de brûler.

12 engins et 45 pompiers sur place

45 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place, avec 12 engins et cinq lances à incendie, dont une sur grande échelle. Le bâtiment de stockage est donc en flammes, et les pompiers craignent que l'incendie ne s'étende : Tecsabois, spécialiste du chêne, construit et entrepose également des meubles en bois. Un séchoir industriel et un autre bâtiment de stockage sont menacés par les flammes.